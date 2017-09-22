Во Франции заявили о возможном пропуске сборной Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане
22 сентября 2017, 09:42
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами.
Сборная Франции не поедет в южнокорейский Пхенчхан на зимние Олимпийские игры 2018 года, если спортсменам не гарантируют безопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского министра спорта Лоры Флессель.
«Если кризис усугубится и безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома», — сказала Флессель.
3 сентября Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. Спустя две недели лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея практически «близка к созданию ядерных сил», сообщает Lenta.ru.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Фото: Mariana Bazo / Reuters
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