В Индии родился ребёнок-мутант, которого местные жители прозвали чужим

После рождения ребёнка-мутанта к нему домой приходят сотни людей, чтобы посмотреть на младенца. Но его отец Аршад считает, что деформации его сына — это Божья воля. Поэтому мужчина постарается, чтобы он прожил отведённый ему срок как можно счастливее. Впрочем, местные жители называют новорождённого пришельцем или чужим.





"Этого ребёнка нам дал Бог, и мы не оставим его. Мы будем заботиться о нём до тех пор, пока он жив", - поделился Аршад.