В Индии родился ребёнок-мутант, которого местные жители прозвали чужим
22 сентября 2017, 10:06
Родители новорождённого рассказали, что будут заботиться о нём, несмотря ни на что.
В индийском штате Уттар-Прадеш родился ребёнок без ушей и носа и с глазами, которые сильно выступают из орбит. Мальчик весит чуть больше двух килограммов и имеет здоровые конечности. Врачи считают, что у него есть все шансы выжить, сообщает life.ru со ссылкой на Metro.
"Меня доставили в родильное отделение поздно ночью, а к четырём утра я уже родила. Я была так рада, но, когда увидела его лицо, не могла поверить своим глазам. Я никогда не видела такого раньше", - сказала Каришма.
После рождения ребёнка-мутанта к нему домой приходят сотни людей, чтобы посмотреть на младенца. Но его отец Аршад считает, что деформации его сына — это Божья воля. Поэтому мужчина постарается, чтобы он прожил отведённый ему срок как можно счастливее. Впрочем, местные жители называют новорождённого пришельцем или чужим.
"Этого ребёнка нам дал Бог, и мы не оставим его. Мы будем заботиться о нём до тех пор, пока он жив", - поделился Аршад.
Аршад и Каришма, у которых уже есть двухлетняя дочь, надеются на чудо, которое подарит их сыну долгую и здоровую жизнь.
Ранее, в Индии родился младенец, "беременный" собственным братом,а также сиамские близнецы, сросшиеся в области живота и гениталий.
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