Что нам известно о велогонке «Тур Алматы-2017»

Одно из ожидаемых и громких событий этой осени «Тур Алматы-2017» в этом году впервые пройдет в формате многодневной гонки – категория «2.1» согласно градации международного союза велосипедистов (UCI), являющегося велосипедной ассоциацией, которая наблюдает за событиями по велоспорту на международном уровне, сообщает спортивно-информационный ХАБ.





Добавим, что с момента проведения первой гонки в 2013 году, в значительной степени повысился уровень организации и проведения тура. Поскольку «Тур Алматы» впервые был внесен в календарь Международного Союза велосипедистов, гонка была зарегистрирована по минимальной категории 1.2 и требовались бы годы, чтобы повысить ее до категории 1.1, но благодаря высокой организации «Тур Алматы» сразу же был присвоен данный статус в 2014 году. А в этом году как и ожидалось организаторы и руководство велоспорта добились все-таки желаемого статуса – многодневки, о котором упоминалось уже последние годы.





В этом году, данное юбилейное соревнование пройдет пятый год подряд и продолжится два дня – 30 сентября и 1 октября. Общая протяженность маршрута составляет 331,7 км. Первый этап «Тура Алматы» стартует у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены». Второй этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и продлится вдоль круга «ВОАД-аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медео», где участников будет ожидать финишная точка.





Свои заявки на участие уже подали 20 команд, что на шесть команд больше по сравнению с прошлым годом. Среди них, в большей степени любительские команды, а из профессионалов участвует лишь казахстанская команда «Astana Pro Team», в составе которой имеется трехкратный победитель «Тура Алматы» Алексей Луценко, являющего явным фаворитом этого престижного турнира. К своей излюбленной гонке «Тур Алматы» Луценко готовится находясь за пределами страны. После успешного выступления в Испании, он начал восстановительный процесс и активно поддерживает свою физическую форму, дабы оправдать все возлагаемые на него надежды. В своем интервью официальному сайту Tourofalmaty.kz он также отметил следующее:

- Трижды выиграть «Тур Алматы» для меня очень приятно. Это своя домашняя гонка в Казахстане, в Алматы, и я всегда к ней отношусь серьезно. Это одна из любимых моих велогонок в сезоне.





Помимо всего, стоит добавить, что неофициально «Тур Алматы» начнется 28 сентября – в этот день для болельщиков и фанатов велоспорта будет организован интерактив в виде спринтерских заездов, конкурсов и автограф-сессии с велогонщиками Astana Pro Team. А 29 сентября состоится официальная презентация команд и открытая тренировка участников велогонки.





«Тур Алматы – 2017» представит две новые идентифицирующие майки отличившихся спортсменов – «горная» майка и майка «лучшего казахстанского гонщика».

Телеканал Eurosport традиционно будет транслировать «Тур Алматы» – полтора часа прямого эфира завещающей части гонки, а также лучшие моменты презентации команд и первого этапа войдут в хайлайт.





Информационно-спортивный ХАБ также предлагает подробно ознакомиться с «Тур Алматы». Вся информация на сайте http://tourofalmaty.kz/ru/







