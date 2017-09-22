Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Средь бела дня в Алматы с женщины сорвали золотую цепочку

22 сентября 2017, 10:13

Инцидент был запечатлен на видеорегистратор.

На одной из улиц Алматы с женщины сорвали золотую цепочку, передает Zakon.kz.

Инцидент был запечатлен на видеорегистратор. Запись прислали в редакцию, чтобы рассказать об этом неприятном случае и предупредить жителей города.

В сопровождении к видео сказано, что это произошло 20 сентября в 16.08 час. на пересечении ул.Фурманова и ул.Богенбай батыра. На записи видно, как молодой человек подходит сзади к женщине и срывает цепочку с ее шеи, после чего убегает. Более или менее его лицо можно рассмотреть на стоп-кадре, сделанном автором видео.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...