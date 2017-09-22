Средь бела дня в Алматы с женщины сорвали золотую цепочку
22 сентября 2017, 10:13
Инцидент был запечатлен на видеорегистратор.
На одной из улиц Алматы с женщины сорвали золотую цепочку, передает Zakon.kz.
Инцидент был запечатлен на видеорегистратор. Запись прислали в редакцию, чтобы рассказать об этом неприятном случае и предупредить жителей города.
В сопровождении к видео сказано, что это произошло 20 сентября в 16.08 час. на пересечении ул.Фурманова и ул.Богенбай батыра. На записи видно, как молодой человек подходит сзади к женщине и срывает цепочку с ее шеи, после чего убегает. Более или менее его лицо можно рассмотреть на стоп-кадре, сделанном автором видео.
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