Токаев об учебниках: Это вызывает справедливые возмущения у родителей и общественности

В системе среднего образования остается много нерешенных вопросов, требующих обсуждения и поиска наиболее оптимальных путей их решения.

По словам спикера Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, казахстанская система образования должна полностью соответствовать вызовам времени, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В развитии системы среднего образования мы должны учитывать стремительное развитие технологий, внедрение инноваций, тотальную цифровизацию, переход к новому технологическому укладу. Казахстанская система образования должна полностью соответствовать вызовам времени, чтобы готовить специалистов, способных выполнить все задачи модернизации страны», - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».





По его мнению, уже сейчас вовсе не наличие у страны минеральных ресурсов, а конкурентоспособность ее граждан является фактором успеха нации.





«Поэтому казахстанцам, особенно это касается молодого поколения, необходимо обладать всем набором качеств, востребованных в 21 веке. Развитию отечественного образования уделяется большое внимание. В основном сформирована законодательная база, позволяющая успешно развиваться с учетом общемировых образовательных тенденций. В сферу образования ежегодно направляются значительные бюджетные средства», - пояснил руководитель палаты.





При этом К.-Ж. Токаев отметил, что также улучшается инфраструктура школьного образования.





«В рамках программы Нурлы Жол в текущем году планируется ввод в эксплуатацию более 70 школ. Существенно снижено число аварийных школ. Разрабатываются и вводятся новые государственные общеобразовательные стандарты и учебные программы. Хорошо проявляют себя интеллектуальные школы», - указал он.





«Нам предстоит выполнить задачу стратегической важности - перейти на латинскую графику. Как отметил Глава государства, перевод казахского языка на латиницу - это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечение нашего духовного единства. Эту работу нам надо проводить вдумчиво, постепенно, без больших скачков. Но и затягивать ее нет смысла. Главное, у нас нет права на ошибку», - добавил он.





По его словам, в системе образования остается много нерешенных вопросов, требующих обсуждения и поиска наиболее оптимальных путей их решения. В первую очередь, это касается качества среднего образования.





Как уточнил спикер Сената, обучение в школах по-прежнему ориентировано на получение формальных результатов.





«Реальные знания отходят на второй план. Не секрет, что в школах основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах. Процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг. Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей показали необходимость срочных изменений субстантивного характера», - сказал К.-Ж. Токаев.





Кроме того, он напомнил, что притчей во языцах стало низкое качество учебников.





«Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются в виду допущенных ранее ошибок. И это указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. Это вызывает справедливые возмущения у родителей и общественности. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. Конечно, свое слово должна сказать экспертиза, мы не являемся специалистами в этой области. Но хотел бы отметить, что при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости», - отметил он.





Руководитель палаты указал, что похожая ситуация складывается и по другим учебным материалам.





«Профильному министерству предстоит в срочном порядке ликвидировать эти системные недостатки, наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования. Надо понимать, что все упущения в сфере образования, будь то неправильные, несправедливо распределенные гранты или низко качественные учебники становятся серьезным фактором внутренней политики, оказывают отрицательное влияние на стабильность в нашей стране», - заключил он





Ксения Давыдова, Астана.



