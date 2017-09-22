Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Волочкову в розовом боди подняли на смех

22 сентября 2017, 10:58

Волочкова предстала перед поклонниками в розовом боди и сапогах, украшенных пайетками

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позирует в образе певицы Мадонны. На снимке звезда предстала в ярко-розовом боди и сиреневых сапогах, пишет dni.ru.

Анастасия Волочкова умеет удивить. Сейчас она занята на съемках в новом проекте Первого канала – "Короли фанеры". Первый выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу – в день рождения Ариадны, дочери танцовщицы.

Шоу "Короли фанеры" стартовало на Первом канале!???????? @1tv ????????Уже в эту субботу в День рождения моей Ариадны смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении в 23:00.???????? Это было очень ответственно! Спасибо Яночке Чуриковой @yana_chu за человеческую поддержку. Это грандиозный человек. Мне важно ваше мнение. Посмотрите...???? Я ПОХОЖА?!????????#анастасияволочкова #волочкова #балет #первыйканал #королифанеры #lipsincbattle #chanel #volochkova #madonna #russia #best #beautiful #show #surprise #ballet

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 21 2017 в 2:17 PDT

Дебютирует Настя в образе Мадонны. В свое время Джон Гальяно облачил поп-королеву в боди, и этот предмет одежды стал ее фирменным атрибутом. Вот и Волочкова предстала перед поклонниками в розовом боди и сапогах, украшенных пайетками. Правда, выглядела она довольно странно, в отличие от Мадонны, которой подобные наряды шли.

"Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?!" – спросила Волочкова фолловеров. Мнения пользователей разделились. Одни посчитали Анастасию очень красивой и похожей на поп-икону. "Невероятная красотка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Круто! Невероятно! Образ даже по фото космически схож", "В таком костюме а-ля Мадонна вы настоящая секс-бомба", "Красоточка, так держать", "Какая шикарная!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники Волочковой.

Нашлись и те, кто раскритиковал и высмеял балерину, сочтя ее образ нелепым. "Мне одной кажется, что она на трансвестита здоровенного похожа?", "Кошмар! Мадонна и поет, и двигается в 1000 раз лучше. У нее ни с координацией, ни со слухом нет проблем. Да и выглядит она в своем возрасте в разы лучше. Сравнение убило просто", "Бубль гум какой-то", "Вот такие трусы вам очень идут, не то, что стринги", - прокомментировали пост звезды пользователи.

Фото bigmir)ne

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...