Сагадиев о критике учебников: не может быть двух русских языков

По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, была получена высокая оценка по учебнику русского языка за седьмой класс именно от российских экспертов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«По поводу учебника русского языка и непосредственно сказки Петрушевской. Сейчас много очень об этом пресса говорит. Во-первых, из пяти тысяч предложений, полученных от экспертов, учителей и заинтересованных родителей не было ни одного предложения именно по этой сказке. Потому что она находится в учебниках русского языка с 2004 года. Ребенок получает по этому упражнению всего 6 заданий из 1,2 тысяч с лишним. За 11 лет - из 11 тысяч однотипных, похожих заданий по русскому языку», - сказал он в Сенате на Парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».





В то же время глава ведомства отметил, что была получена высокая оценка по учебнику именно российских экспертов.





«Действительно, не может быть двух русских языков - один, на котором мы говорим, дети пользуются каждый день, и другой - как музейный экспонат. Это и то, и другое - великий и могучий русский язык», - подчеркнул Е. Сагадиев.





Также он заметил, что содержание обновляется по поручению президента.





«Мы заставляем ребенка думать обо всем, даже о языке, на котором он говорит. Всегда будут недовольные, в прошлом году они тоже были. Но мы не можем позволить, заставить 18 миллионов человек топтаться на месте как это, к сожалению, происходило в системе образования», - заключил министр.



