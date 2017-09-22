Сагадиев о критике учебников: не может быть двух русских языков
22 сентября 2017, 11:03
Мы не можем позволить, заставить 18 миллионов человек топтаться на месте как это, к сожалению, происходило в системе образования - считает глава МОН РК.
По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, была получена высокая оценка по учебнику русского языка за седьмой класс именно от российских экспертов, передает корреспондент Zakon.kz.
«По поводу учебника русского языка и непосредственно сказки Петрушевской. Сейчас много очень об этом пресса говорит. Во-первых, из пяти тысяч предложений, полученных от экспертов, учителей и заинтересованных родителей не было ни одного предложения именно по этой сказке. Потому что она находится в учебниках русского языка с 2004 года. Ребенок получает по этому упражнению всего 6 заданий из 1,2 тысяч с лишним. За 11 лет - из 11 тысяч однотипных, похожих заданий по русскому языку», - сказал он в Сенате на Парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».
В то же время глава ведомства отметил, что была получена высокая оценка по учебнику именно российских экспертов.
«Действительно, не может быть двух русских языков - один, на котором мы говорим, дети пользуются каждый день, и другой - как музейный экспонат. Это и то, и другое - великий и могучий русский язык», - подчеркнул Е. Сагадиев.
Также он заметил, что содержание обновляется по поручению президента.
«Мы заставляем ребенка думать обо всем, даже о языке, на котором он говорит. Всегда будут недовольные, в прошлом году они тоже были. Но мы не можем позволить, заставить 18 миллионов человек топтаться на месте как это, к сожалению, происходило в системе образования», - заключил министр.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: dailynews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879353-b68e0ec04e24f09e5eee9fe50688c5b1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...