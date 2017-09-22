В Таиланде в результате взрыва погибли четверо военнослужащих
22 сентября 2017, 11:14
За атакой на патруль могут стоять действующие в регионе исламские сепаратисты, сообщил представитель регионального военного командования Прамоте Пром-ин
Четыре военнослужащих погибли, еще шесть человек получили ранения в пятницу в результате взрыва в провинции Паттани на юге Таиланда. Об этом журналистам ТАСС сообщил представитель регионального военного командования Прамоте Пром-ин.
По его данным, мощное самодельное взрывное устройство было спрятано в дренажной трубе одного из провинциальных шоссе и сработало, когда в зоне поражения оказался патрульный автомобиль. От взрыва машину разорвало на две части. Как уточняется, среди пострадавших пятеро военнослужащих, а также одно гражданское лицо.
За атакой на патруль могут стоять действующие в регионе исламские сепаратисты, уточнил Прамоте Пром-ин.
На мусульманском юге Таиланда уже более 11 лет продолжаются столкновения, жертвами которых стали почти 6,5 тыс. человек. Сепаратисты добиваются независимости для провинций Яла, Паттани и Наратхиват.
Фото РИА Новости
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