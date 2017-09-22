Тенге незначительно укрепился
22 сентября 2017, 11:22
По итогам торгов курс доллара составил 339,22 тенге.
Завершилась утренняя сессия KASE. По итогам торгов курс доллара составил 339,22 тенге, сообщает Zakon.kz.
Минимальная цена за доллар составила 338,9 тенге, максимальная - 340. Последняя сделка была совершена на отметке 339,8 тенге. Средневзвешенный курс составил 339,22 тенге. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE. Объем торгов - 33,85 миллионов долларов.
По данным Kurs.kz, стоимость доллара колеблется в диапазоне 340,2 - 340,5 тенге.
Фото: Reuters.
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