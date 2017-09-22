Отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли предлагает МНЭ РК

Отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю предлагает Министерство экономики в проекте нового Налогового Кодекса. Об этом первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов сказал сегодня, презентуя проект депутатам парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог. По сути, данный налог платили угледобывающие компании», - сказал он.

Также планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки.

«Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Для стимулирования переработки сырья предлагается освобождение от КПН дивидендов и прироста акций недропользователя при условии переработки более 35% добытого сырья», - продолжил он.

Он также отметил, что предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица. Также будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости.

«Также предлагается снижение ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии - оловянной промышленности. Исключается платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым, поскольку проектом Кодекса о недрах предлагается доступ к геологической информации сделать открытым», - добавил он.

Татьяна Ковалева