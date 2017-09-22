Памела Андерсон клеймит позором Кардашьян в мехах, а сама носит трико для гимнастики

Памела Андерсон — известная вегетарианка и защитница животных. Актриса активно поддерживает организацию PETA и публично обращается к знаменитостям, призывая их отказаться носить мех. Свое последнее послание звезда «Спасателей Малибу» адресовала одной из главных модниц Нью-Йорка — Ким Кардашьян.

На днях Памела Андерсон стала гостьей шоу Good Morning Britain. В эфире актриса рассказала о содержании письма, которое она недавно отправила Ким Кардашьян. Оказалось, Андресон решила уговорить Ким Карадашьян пощадить «настоящих жертв моды» — животных и отказаться от одежды из меха.









«У нее большое сердце, она должна изменить свои взгляды», — прокомментировала свое послание Памела Андерсон. Идея актрисы, безусловно, заслуживает уважения, однако мы обратили внимание и на другое.





На съемки Памела пришла в не самом удачном наряде — вместо элегантного платья она надела черный трикотажный комбинезон, больше напоминающий трико для гимнастики или LPG-массажа. На наш взгляд, это не самый удачный образ для женщины, которая стремится изменить предпочтения признанных фэшэнист.