АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщило об избрании Карабаева Д.С. председателем Совета директоров компании

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (Астана), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее:

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») провело очередное очное заседание Совета директоров, в ходе которого г-н Карабаев Даурен Сапаралиевич избран председателем Совета директоров РД КМГ вместо г-на Гончарова Игоря Валерьевича в связи с его уходом из АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»). Г-н Карабаев Д.С., исполнительный вице-президент - финансовый директор НК КМГ, является членом Совета директоров РД КМГ с мая 2017года. Решение вступает в силу незамедлительно.