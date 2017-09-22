В Жамбылской области будут производиться современные электроавтобусы

Ранее был подписан меморандум о строительстве завода по производству электрических автобусов проектной мощностью до 300 электроавтобусов в год на территории индустриальной зоны «Индустриальный парк «Тараз».

Аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику посетил промышленную зону «Higer Quazar» в городе Сучжоу, где ознакомился с организацией работы парка электробусов, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Глава региона встретился с исполнительным директором компании Хуан Шун Кин и представителями промышленного комплекса «Higer Quazar». В ходе встречи были обсуждены вопросы эффективности нового экологичного вида общественного транспорта в рамках программы зеленой экономики. Кроме того, рассмотрены вопросы покупки междугороднего и внутригороднего общественного транспорта и строительства в Таразе завода по производству электрических автобусов «Quazar».









Напомним, что ранее был подписан меморандум о строительстве завода по производству электрических автобусов проектной мощностью до 300 электроавтобусов в год на территории индустриальной зоны «Индустриальный парк «Тараз».





Стоимость проекта составляет порядка 3 млрд. тенге. Целью сотрудничества сторон является реализация инвестиционного проекта по производству общественного транспорта.









Жамбылская делегация выразила заинтересованность в установлении регулярного взаимодействия и обмена опытом в сфере управления транспортом между двумя городами.





Стороны также наметили ряд других направлений по расширению сотрудничества в экономической сфере.









Следует отметить, что в начале текущего года в Алматы введен в эксплуатацию завод по производству экологически чистых электроавтобусов. На предприятии собраны два электробуса, получивших название «Quazar».





Во время проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 один из электроавтобусов «Higer Quazar» курсировал в столице.









Напомним, запуск экологически чистого общественного транспорта, а также налаживание производства аккумуляторных батарей для электроавтобусов казахстанской сборки появится и в Таразе.



