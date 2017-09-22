В мажилисе обсудят демаркацию границ Казахстана и Туркменистана

Сегодня под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро мажилиса, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.





По предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты.





Депутатам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Саудовской Аравией о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.





Проект повестки содержит также новый ратификационный акт, по которому Палате предстоит назначить срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы.



