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В мажилисе обсудят демаркацию границ Казахстана и Туркменистана

22 сентября 2017, 11:53

Бюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания палаты

Сегодня под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро мажилиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

По предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты.

Депутатам предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Саудовской Аравией о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.

Проект повестки содержит также новый ратификационный акт, по которому Палате предстоит назначить срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы.

Фото: habartm.org.

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