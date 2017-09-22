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Новости за сегодня

Бодипозитив: звезды, которые не следят за собой

22 сентября 2017, 11:57

Бодипозитив — самый яркий и одновременно самый спорный тренд последних лет в индустрии красоты

В эпоху ЗОЖ-фанатизма очень редко можно встретить людей, не изнуряющих себя диетами. Но журнал «Телепрограмма» постарался для вас: вот несколько примеров того, как строгий режим может привести к эффекту сжатой пружины.

Ева Лонгория


ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM, FACE TO FACE/GLOBALLOOKPRESS.COM

Американская модель и актриса Ева Лонгория тоже уже не та. Звезда «Отчаянных домохозяек» стала первой, кто возглавлял список самых горячих женщин по версии MAXIM. Теперь Ева занимается ресторанным бизнесом, хорошо кушает и не стесняется пышных форм.

Келли Брук


ФОТО: PLANET PHOTOS/GLOBALLOOKPRESS.COM, REX/FOTODOM.RU

Британская фотомодель и актриса Келли Брук всегда занимала верхние строчки в рейтингах мужских журналов. Жила с Джейсоном Стэтхэмом и Томом Эвансом, имела роскошные контракты с производителями нижнего белья. А теперь вот живет в удовольствие. И, судя по фото, счастлива.

Рианна


ФОТО: SONIA MOSKOWITZ/GLOBALLOOKPRESS.COM, FELIPE RAMALES/SPLASH NEWS/GETTY IMAGES

Стройняшку Рианну всегда отличала модельная фигура — осиная талия, манящие изгибы и точеные ноги. Все это в прошлом. Теперь певица как будто перешла на фастфуд.
Нелли Фуртадо


AURORA ROSE/REX/FOTODOM.RU, RICHARD YOUNG/REX/FOTODOM.RU

Трудно поверить, но дородная барышня слева — это та самая звезда нулевых Нелли Фуртадо, песни которой звучали из каждого утюга. В 2008 году певица вышла замуж за кубинского звукорежиссера Демасио Кастельона и пропала. Появилась не так давно: уже в таком виде и разведенной.

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