Бодипозитив: звезды, которые не следят за собой

В эпоху ЗОЖ-фанатизма очень редко можно встретить людей, не изнуряющих себя диетами. Но журнал « Телепрограмма » постарался для вас: вот несколько примеров того, как строгий режим может привести к эффекту сжатой пружины.





Ева Лонгория





ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM, FACE TO FACE/GLOBALLOOKPRESS.COM





Американская модель и актриса Ева Лонгория тоже уже не та. Звезда «Отчаянных домохозяек» стала первой, кто возглавлял список самых горячих женщин по версии MAXIM. Теперь Ева занимается ресторанным бизнесом, хорошо кушает и не стесняется пышных форм.





Келли Брук





ФОТО: PLANET PHOTOS/GLOBALLOOKPRESS.COM, REX/FOTODOM.RU





Британская фотомодель и актриса Келли Брук всегда занимала верхние строчки в рейтингах мужских журналов. Жила с Джейсоном Стэтхэмом и Томом Эвансом, имела роскошные контракты с производителями нижнего белья. А теперь вот живет в удовольствие. И, судя по фото, счастлива.





Рианна





ФОТО: SONIA MOSKOWITZ/GLOBALLOOKPRESS.COM, FELIPE RAMALES/SPLASH NEWS/GETTY IMAGES





Стройняшку Рианну всегда отличала модельная фигура — осиная талия, манящие изгибы и точеные ноги. Все это в прошлом. Теперь певица как будто перешла на фастфуд.

Нелли Фуртадо





AURORA ROSE/REX/FOTODOM.RU, RICHARD YOUNG/REX/FOTODOM.RU





Трудно поверить, но дородная барышня слева — это та самая звезда нулевых Нелли Фуртадо, песни которой звучали из каждого утюга. В 2008 году певица вышла замуж за кубинского звукорежиссера Демасио Кастельона и пропала. Появилась не так давно: уже в таком виде и разведенной.