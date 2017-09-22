Прибыль/убытки страховых компаний РК за январь-июль 2017 года

Расходы страховщиков растут быстрее, чем доходы. В итоге прибыль страховых компаний в этом году уменьшилась на 45% по сравнению с прошлым годом

Доходы страховых компаний Казахстана за январь-июль 2017 года показали рекордный показатель - 185,3 млрд тг, что на 1,5% (2,8 млрд тг) больше, чем за январь-июль 2016 года. Это самый большой объем выручки страховщиков, сгенерированной за 7 месяцев года за всю историю наблюдений.

Расходы также показали рекордный объем - 144,4 млрд тг, при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 34,1% (36,7 млрд тг).

В итоге страховые компании РК получили прибыли меньше, чем за январь-июль 2016 года.

Прибыль за 7 месяцев 2017 года у страховых компаний РК составила 40,9 млрд тг, что на 45,3% (33,9 млрд) меньше, по сравнению с прошлым годом, когда прибыль достигла рекордной отметки за январь-июль за последние 10 лет - 74,8 млрд тг.

За январь-июль 2017 года из 32 страховых компаний на рынке РК 28 показали прибыль, 3 из них увеличили объем прибыли по сравнению с прошлым годом, еще 4 СК получившие прибыль в этом году, в 2016 показывали убытки.

Самую высокую прибыль с большим отрывом от остальных СК получила страховая компания Евразия - 15,3 млрд тг, на 26,0% 5,4млрд) меньше, чем за январь-июль 2016 года.

Следом идет Kaspi Страхование с прибылью 3,7 млрд тг, меньше на 38,1% (2,3 млрд), чем в прошлом году.

Замыкает тройку лидеров 2017 года - страховая компания Виктория с прибылью 1,9 млрд тг, на 9,6% (195,6 млн тг) меньше по сравнению с январем-июлем 2016 года.