Названа запланированная дата реванша Головкина и Альвареса
22 сентября 2017, 12:07
По словам Гомеса, скорее всего поединок пройдет 5 мая
Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес озвучил наболее вероятную дату проведения боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
По словам Гомеса, скорее всего поединок пройдет 5 мая на дату национального мексиканского праздника «Синко де майо».
«Нам нравится эта дата, потому что она идеальна для большого события. Она не мешает никаким другим видам спорта. Обычно в этот день бывает дерби Кентукки, но кроме этого нет ни университетского футбола, ни НФЛ, а бейсбол только начинается в апреле. Баскетбол едва подходит к плей-офф», — отметил Эрик в интервью The Ring.
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