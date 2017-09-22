Названа запланированная дата реванша Головкина и Альвареса

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес озвучил наболее вероятную дату проведения боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса , пишет , пишет Sports.kz





По словам Гомеса, скорее всего поединок пройдет 5 мая на дату национального мексиканского праздника «Синко де майо».





«Нам нравится эта дата, потому что она идеальна для большого события. Она не мешает никаким другим видам спорта. Обычно в этот день бывает дерби Кентукки, но кроме этого нет ни университетского футбола, ни НФЛ, а бейсбол только начинается в апреле. Баскетбол едва подходит к плей-офф», — отметил Эрик в интервью The Ring.



