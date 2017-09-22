Госсекретарь США: Смелое решение Назарбаева сделало Казахстан процветающим

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул роль Казахстана в процессе глобального разоружения и нераспространения , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





Он, в частности, отметил, что страна служит исключительным примером мудрости отказа от ядерного оружия. В партнерстве с США Казахстан предпочел удалить со своей территории бывшее советское оружие и связанные с ним ядерные технологии и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства.





Смелое решение руководства Казахстана, сказал Р.Тиллерсон, существенно сократило угрозу попадания ядерного оружия, его компонентов, ядерных материалов и технологий двойного назначения в руки злоумышленников. Тогда как, ядерное оружие усложняет отношения с другими странами и создает риск просчета, несчастных случаев или распространения, считает он.





Госсекретарь подчеркнул, что действия Казахстана стали ключевым шагом в процессе вовлечения страны в сообщество наций. В результате избавления от ядерного оружия мир не смотрит на Казахстан как на потенциального ядерного агрессора или государство-изгой. Он не стал врагом своих ядерных соседей - России или Китая.





"Сегодня Казахстан находится в мире со своими соседями. Он развивает прочные торговые отношения. В этом году страна принимала международную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, которая продемонстрировала источники энергии будущего и инвестиционные возможности Казахстана для участников со всего мира. Это современная страна, вносящая существенный вклад в региональный и международный мир и процветание. Казахстан только выиграл от своего решения", - отметил он.





"В своей прежней профессиональной деятельности я много раз встречался с Президентом Нурсултаном Назарбаевым и имел возможность расспросить его об этом решении. Он сказал мне, что никогда не сожалел о данном решении, а однажды подчеркнул: "Это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны"", - сказал Р.Тиллерсон.









Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении поблагодарил Госсекретаря США за теплые слова в адрес нашей страны и Главы государства Н.Назарбаева. Министр проинформировал участников об инициативах казахстанского лидера, выдвинутых во время открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, а также подробно остановился на позиции Казахстана по ключевым аспектам международного разоружения и нераспространения.







