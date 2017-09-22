Дамир Рыспаев официально стал игроком «Торпедо»

В команде Рыспаев будет выступать под 25-м номером. Дамир уже начал тренироваться с командой.

Усть-каменогорское «Торпедо» подписало односторонний контракт с 22-летним казахстанским защитником Дамиром Рыспаевым до конца сезона.





В команде Рыспаев будет выступать под 25-м номером. Дамир уже начал тренироваться с командой.





Дамир Рыспаев — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Выступал за фарм-клуб астанинского «Барыса» «Снежные Барсы», юниорскую и молодежную сборные команды Казахстана на чемпионатах мира (первый дивизион, группа В, чемпион мира среди юниоров и молодежи). В чемпионатах КХЛ принял участие в 23 матчах в составе «Барыса».





20 сентября совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с защитника ХК «Барыс» (Астана) Дамира Рыспаева, полученной им в августе 2016 года после матча на Кубок президента Казахстана «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар».





Рассмотрев все материалы дела, Совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР.





Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее, чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.



