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Помада, корона и сплетни с Примадонной:Максим Галкин показал день из жизни своей принцессы

22 сентября 2017, 12:12

Максим Галкин показал, как живет Лиза Галкина.

Три дня назад, 18 сентября, маленькой Лизе Галкиной исполнилось четыре года. Однако Поклонники ее родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — утверждают: девочка развита не по годам. Сегодня Максим Галкин показал, как живет его принцесса, пишет passion.ru.

Помимо скраба из песка, который Лиза Галкина использует каждый раз, когда отдыхает на море, девочка пользуется помадой. Конечно, гигиенической. Для особых случаев у малышки припасены корона и серьги — дочь Примадонны любит украшать себя. С мамой у Лизы царит полное взаимопонимание: они частенько о чем-то шушукаются.


«Ох уж эти девчонки! Чувствую через энное количество лет мне как отцу предстоят серьезные беседы с ухажерами. Я им уже сейчас чисто теоретически не очень рад», — прокомментировал видеоролик Максим.

Нам очень любопытно посмотреть, какой станет эта красотка через несколько лет. А вам?

Фото: instagram

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