Помада, корона и сплетни с Примадонной:Максим Галкин показал день из жизни своей принцессы

Три дня назад, 18 сентября, маленькой Лизе Галкиной исполнилось четыре года. Однако Поклонники ее родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — утверждают: девочка развита не по годам. Сегодня Максим Галкин показал, как живет его принцесса, пишет passion.ru .





Помимо скраба из песка, который Лиза Галкина использует каждый раз, когда отдыхает на море, девочка пользуется помадой. Конечно, гигиенической. Для особых случаев у малышки припасены корона и серьги — дочь Примадонны любит украшать себя. С мамой у Лизы царит полное взаимопонимание: они частенько о чем-то шушукаются.









«Ох уж эти девчонки! Чувствую через энное количество лет мне как отцу предстоят серьезные беседы с ухажерами. Я им уже сейчас чисто теоретически не очень рад», — прокомментировал видеоролик Максим.





Нам очень любопытно посмотреть, какой станет эта красотка через несколько лет. А вам?



