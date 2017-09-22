В барах и клубах Алматы закупали разбавленный виски

Департаментом государственных доходов Алматы, в рамках проводимой работы по борьбе с “теневой экономикой”, выявлен очередной подпольный цеха по изготовлению виски торговой марки "Jameson", путем разбавления более дешевых марок алкоголя , сообщает , сообщает Zakon.kz





В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъят станок, бутылки, крышки и другое, приобретенные, со слов гражданина. в Китае.





Изготовленная алкогольная продукция реализовывалась в увеселительные заведения (ночные клубы, бары) города Алматы по заниженной цене.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 ч.2 Уголовного кодекса РК.





Всего службой экономических расследований Департамента за 2017 год зарегистрировано 17 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, пресечена деятельность 12 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции. Из теневого оборота изъято более 462 тысяч бутылок алкогольной продукции, более 236 тысяч поддельных учетно-контрольных марок, около 336 тысяч пачек сигарет стоимостью 90 млн.тенге.





Также сотрудниками Департамента пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших ввоз и сбыт на территории страны поддельных учетно-контрольных марок. Данными лицами в Алматы и Алматинской области была налажена сеть по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции, поддельных УКМ, бутылок и всех комплектующих (этикетки, наклейки, дозаторы, крышки) для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Все вышеуказанные комплектующие завозились с территории КНР. Готовая продукция реализовывалась на территориях Алматы, Алматинской области и других регионах страны.





По адресам фигурантов и арендованных ими помещений, контейнеров на рынках Алматы изъяты УКМ в количестве 236 тысяч штук, комплектующие, подготовленные для розлива бутылки в количестве более 40 тысяч бутылок и другие приспособления для розлива алкогольной продукции.





Напомним, органами государственных доходов проводится "Акция по борьбе с "теневой экономикой" в городе Алматы", которая рассчитана на работу с сентября 2017 по декабрь 2018 года.





Целью акции является вовлечение общественности города к работе по противодействию фактам проявления теневой экономики.







