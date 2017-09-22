В ЮКО празднование Дня языков сплотило представителей различных этносов

В Южно-Казахстанской области состоялось праздничное мероприятие «Мемлекеттік тіл – Мәңгілік елдің мәңгілік тілі», посвященное Дню языков народов Казахстана. В рамках мероприятия были представлены национальные блюда и изделия ручной работы областных этнокультурных объединений, а также организована выставка центров обучения языков, расположенных на территории области, передает пресс-служба акима ЮКО.









В этом году этнокультурные объединения региона, в связи с 20-летием принятия Закона «О языках в Республике Казахстан», решили совместно провести день языка, традиций и культуры под одной крышей дружной Ассамблеи. Это серьезная инициатива и мудрое решение южноказахстанских этносов, которые живут в мире и согласии.









Приняв участие в торжественном мероприятии, аким области Жансеит Туймебаев поздравил жителей региона с праздником, и наградил ряд граждан за значительный вклад в реализацию государственной языковой политики в стране. В своей поздравительной речи, глава региона подчеркнул, что конструктивная языковая политика имеет большое значение в сохранении внутренней стабильности и общественного согласия.









«Самая большая ценность народа - его язык. Она отражает специфику нации и является сокровищем, которое позволяет почувствовать особенность каждой нации. Одна из важнейших стратегических задач нашего государства – уважать языки этносов, проживающих в Казахстане и создавать все необходимые условия для развития родного языка и культуры. Южный Казахстан является самым большим регионом в республике по численности населения и занимает лидирующее место по проживанию различных этносов. Наш регион можно назвать колыбелью казахского языка», - сказал аким области.









Участники сегодняшнего мероприятия поддержали инициативы Главы государства, изложенные в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" по сохранению национальной идентичности, получения образования на трех языках, сохранения национального кода и перехода казахского языка на латинскую графику.









На торжественном мероприятии была представлена поэтическая композиция «Ынтымақ», отражающая единство казахстанцев и состоялась концертная программа творческих коллективов при этнокультурных объединениях. Также, вниманию зрителей представили хореографическую композицию о переходе казахского алфавита на латиницу.









Стоит отметить, в результате проведенного анализа, доля населения, свободно владеющее государственным языком, составила 92,1%, знают русский язык – 63%, английский язык знают – 14%. Вместе с тем, 70 процентов представителей этносов свободно владеют государственным языком.







