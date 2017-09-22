Маски Анонимуса сняты: задержаны налетчики на темиртауские магазины

Полиция Карагандинской области сообщила о задержании налетчиков, которые совершили ряд ограблений магазинов в Темиртау , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, при проведении оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержаны двое 19-летних и двое 21–летних жителей Темиртау, которые подозревается в ряде нападений на магазины города.





"Подозреваемые были установлены и задержаны специальной группой по раскрытию разбойных нападений 20 сентября в ходе оперативных розыскных мероприятий. Сотрудниками полиции изъяты похищенные деньги и орудие преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК", - сообщили в ведомстве.





Сейчас идет проверка на причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.





Ранее сообщалось , что вооруженные люди в масках Анонимуса совершили ряд разбойных нападений на торговые точки Темиртау.



