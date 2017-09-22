Маски Анонимуса сняты: задержаны налетчики на темиртауские магазины
22 сентября 2017, 12:56
Подозреваемых четверо.
Полиция Карагандинской области сообщила о задержании налетчиков, которые совершили ряд ограблений магазинов в Темиртау, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, при проведении оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержаны двое 19-летних и двое 21–летних жителей Темиртау, которые подозревается в ряде нападений на магазины города.
"Подозреваемые были установлены и задержаны специальной группой по раскрытию разбойных нападений 20 сентября в ходе оперативных розыскных мероприятий. Сотрудниками полиции изъяты похищенные деньги и орудие преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК", - сообщили в ведомстве.
Сейчас идет проверка на причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди в масках Анонимуса совершили ряд разбойных нападений на торговые точки Темиртау.
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