Кайрат Мами награжден медалью КазНУ им. аль-Фараби

К.Мами стал вторым, кто был признан выдающимся выпускником университета.

Председатель Верховного суда, доктор юридических наук, профессор, выпускник юридического факультета КазГУ 1981 года Кайрат Мами награжден медалью Казахского национального университета имени аль-Фараби «АСА КӨРНЕКТІ ТҮЛЕК» № 002, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.





Награда вручена ректором вуза Галымом Мутановым в ходе прошедшего «круглого стола» «Эффективность уголовного судопроизводства – приоритетное направление развития современной правоохранительной системы». В своем выступлении Г.Мутанов отметил особый вклад председателя высшего судебного органа республики в развитие университета и его большую работу в качестве Президента Ассоциации выпускников КазНУ.





К.Мами стал вторым, кто был признан выдающимся выпускником университета. Медалью «АСА КӨРНЕКТІ ТҮЛЕК» под № 001 в 2016 году награжден поэт, видный общественно-политический деятель, выпускник КазГУ Олжас Сулейменов.



