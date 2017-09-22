V Международный инвестиционный форум “AKTOBEINVEST-2017” пройдёт 12-13 октября

На площадках форума будут презентованы преимущества региона для ведения бизнеса, государственные и региональные меры поддержки инвесторов.

Основной целью Форума является презентация инвестиционного потенциала региона, продвижение его благоприятного инвестиционного имиджа, стимулирование притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актюбинской области.





На площадках форума будут презентованы преимущества региона для ведения бизнеса, государственные и региональные меры поддержки инвесторов, перспективные инвестиционные проекты для вложения инвестиций, обсуждены вопросы обеспечения экономического роста, увеличения притока иностранного капиталовложения, выхода продукции обрабатывающей промышленности на иностранные рынки, а также применения новых технологии, представленных на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».





В рамках Форума состоится пленарное заседание на тему «ЭКСПО-2017: импульс развития регионов», выставка инвестиционного потенциала и проектов Актюбинской области, а также пройдут три панельные сессии на следующие темы: «Меры государственной поддержки: индустриальные зоны как инфраструктурный инструмент и стартовая площадка для реализации перспективных проектов», «Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность в условиях глобализации» и «Государственно-частное партнерство: опыт и перспективы развития».





Для участия в Форуме приглашаются зарубежные эксперты и инвесторы, представители Правительства РК, национальных компаний, финансовых институтов, казахстанские и иностранные бизнесмены, руководители регионов иностранных государств.





Более подробную информацию об инвестиционных проектах и возможностях Актюбинской области, а также дополнительную информацию о Форуме можно найти на сайте www.investinaktobe.kz





Актюбинская область является инвестиционно-привлекательным регионом, что обусловлено уникальным сочетанием выгодного экономико-географического положения, развитого промышленного потенциала, а также обеспеченностью транспортными и коммуникационными системами.





В рейтинге «Doing Business» Актюбинская область занимает второе место по легкости ведения бизнеса в Казахстане, и третье место по сумме внешних инвестиций в основной капитал по Республике Казахстан за последние 5 лет. Примечательно и то, что в общем рейтинге по легкости ведения бизнеса, Казахстан занимает 35-е место в мире, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» – 3-е место из 190 стран мира. На сегодняшний день минерально-сырьевая база Актюбинской области насчитывает 340 месторождений, на территории области расположено более 700 действующих иностранных предприятий.





На территории области функционирует индустриальная зона «Актобе», которая занимает территорию площадью 200 га и имеет всю необходимую инженерно-коммуникационную инфраструктуру, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта и низкую стоимость энергетических ресурсов. На сегодняшний день 49% территории индустриальной зоны уже заняты инвесторами, прогнозируется, что свободные земельные участки, имеющие всю необходимую инфраструктуру, будут полностью заняты производствами в 2018 году.



