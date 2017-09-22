Посещение участника специальной экономической зоны «Астана - новый город»

21 сентября 2017 года сотрудники Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП «Казахстанский институт метрологии» и ТОО «Национальный центр аккредитации» посетили предприятие - участник Специальной Экономической Зоны, «Астана - новый город» ТОО «Кровля НС», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений, аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

ТОО «Кровля НС» осуществляет свою деятельность с 2011 года. Компания производит различные виды сэндвич - панелей для строительства. Предприятие производит свою продукцию только на основании стандарта организации по заявке заказчиков.

Во время встречи директор предприятия Жунусбеков Кунай ознакомил с деятельностью завода, с видами продукции, с производством сэндвич панели и его составом и полным жизненным циклом, а также дальнейшими планами предприятия.

Проводимая встреча была направлена на ускорение развития отраслей экономики, создания высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, а также современных технологий.

По итогам данной встречи, состоялся круглый стол по обсуждению проблемных вопросов в сфере технического регулирования и метрологии. Представителями рабочей группы были даны рекомендации по каталогизации продукции, по подаче заявки по разработке национальных стандартов, по подтверждению соответствия продукции, а также по отнесению оборудования к средствам измерений установленных на производстве и оказании консультативной помощи в использовании базы данных субъектов аккредитации Таможенного союза, находящихся на территории Республики Казахстан.