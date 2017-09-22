Кайрат Абдрахманов на Генассамблее ООН: Астанинский процесс дал положительные результаты

Астанинский процесс дал положительные результаты. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что республика принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии для того, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.

«Мы считаем, что астанинский процесс, который начался в начале этого года при поддержке и непосредственном участии президента Нурсултана Назарбаева, дал очевидные положительные результаты, направленные на укрепление режима прекращения огня, создание зон деэскалации и развитие механизма мониторинга», — сказал Абдрахманов в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что «успех на платформах в Женеве и Астане имеет решающее значение и должен поддерживаться всеми». Министр выразил уверенность, что такая поддержка необходима для спасения невинных людей в Сирии.