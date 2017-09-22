Продукция пищевой и сельскохозяйственной промышленности

Стандарт устанавливает основные положения разработки и постановки на производство продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства (продукции растениеводства, животноводства) физическими и юридическими лицами Республики Казахстан, независимо от форм собственности и подчиненности.

Продукция, подлежащая разработке и постановке на производство, должна удовлетворять спрос и потребности населения с учетом возрастных, социальных и национальных групп потребителей, направлений развития ассортимента, требований экспорта.

Этапы и содержание работ, необходимые при разработке и постановке продукции на производство, и последовательность их выполнения, определяет разработчик продукции с учетом требований настоящего стандарта, исходя из назначения продукции, ее сложности и новизны, а при наличии потребителя также с учетом его требований. При этом может быть использован следующий состав работ:

- изготовление опытной выработки продукции;

- проведение испытаний (анализов) образцов продукции из опытной выработки;

- разработка проектов рецептуры и технологической инструкции, нормативной документации, при необходимости;

- приемка результатов разработки продукции;

- постановка продукции на производство.

В качестве исходных документов при определении требований к разрабатываемой продукции могут быть использованы: договор, контракт, заявка или техническое задание заказчика, технические регламенты и гармонизированные (взаимосвязанные) с ними стандарты, а в случае их отсутствия нормативные документы на группу однородной продукции, содержащие требования, достаточные для ее разработки, санитарно-эпидемиологические требования к качеству сырья, материалов и готовой продукции, международные и региональные стандарты и документы, стандарты иностранных государств.

Для оценки выполненной разработки продукции и принятия решения о ее производстве на предприятии создается дегустационная комиссия. Заинтересованные предприятия и организации, в случае отсутствия у них дегустационной комиссии за оценкой продукции могут обратиться на другое предприятие или в республиканскую дегустационную комиссию.

Поставка продукции на производство включает:

- определение мероприятий по внедрению нормативных документов по стандартизации в соответствии с Р РК 50.1.1.

- формирование комплекта документов на данный вид продукции;

- формирование плана производства по выпуску разработанной продукции;

- подготовку предприятия к выпуску продукции в части технологической оснастки, метрологического обеспечения производства данной продукции, приобретения средств измерений и оборудования, реактивов для проведения анализов.

Выполнение требований стандарта обеспечиваются заказчиком (потребителем), разработчиком продукции и изготовителем при создании и освоении продукции.

При возникновении вопросов можно обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел 11, телефон 750541, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.

Қыстаубаева Азиза Қалиқызы

главный специалист Департамента КТРМ по г. Астане