Малый бизнес РК отчитался о рекордной прибыли за полугодие

Экономическая ситуация в Казахстане улучшается, и малый бизнес увеличивает генерацию чистой прибыли. По итогам 1 полугодия текущего года прибыль до налогообложения малых предприятий составила 981,6 миллиарда тенге. Это на 29,6% больше суммы совокупной прибыли, заработанной в секторе за январь-июнь прошлого года. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Таким образом, если состояние экономики не покажет резкого ухудшения, малый бизнес в этом году может превысить показатель 2016 года, когда предприниматели зафиксировали чистый результат до вычета КПН в 1,9 триллиона тенге - самый высокий годовой показатель деятельности за последние 5 лет.

Наиболее существенно прибыли выросли у малых горнодобывающих предприятий - на 159,3 миллиарда тенге, и в оптовой и розничной торговле - на 141,6 миллиарда тенге.

Напомним, что общий экономический фон в РК в этом году складывается благоприятно - за 1 полугодие рост ВВП составил 4,2%.

На этом фоне генерация доходов в малом секторе усиливается - за 6 месяцев 2017 года общая сумма доходов малых предприятий составила 11,6 триллиона тенге. Это на 29,3% больше объемов годом ранее. Отметим, что за аналогичный период в течение 2010-2015 годов сумма заработанной выручки в малом секторе не превышала 6 триллионов тенге, резкий рост доходов начался в прошлом году под влиянием раскрутившейся инфляции.

С другой стороны, эта же инфляция поддерживает рост расходов в сегменте. В этом году общий объем понесённых малыми предприятиями затрат оценивается в 10,6 триллиона тенге, что также на 29,3% больше уровня год назад. За счет чуть более значительного роста доходов в абсолютном выражении малому сектору удалось выйти в плюс.

Особенно активно увеличивались доходы в этом году у малых предприятий отрасли водоснабжения - в 2,2 раза, прочих услугах - на 83% и в строительстве - на 60%.

Рост доходов в малом бизнесе происходит органическим путем, т.е. растут поступления от основной деятельности, а не приток средств по банковским вкладам или помощь акционеров.

За январь-июнь текущего года выручка от продаж малых предприятий составила 10,4 триллиона тенге, или на 2,9 триллиона больше суммы за аналогичный период 2016 года. При этом доходы от финансовой деятельности сократились на 72,7 миллиарда тенге (-23,1%), а поступление прочих доходов - на 214,5 миллиарда тенге, или на 18,1%.

Напомним, что по итогам 2016 года доходы от реализации товаров и услуг принесли малому сектору на 5,3 триллиона тенге больше, чем в 2015 году - или 18,8 триллиона тенге. При этом прочие доходы, включающие и помощь владельцев бизнеса, выросли на 1 триллион тенге.

Значительную поддержку малому сектору в этом году оказывает реализация Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства. Основная цель Программы - содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

В рамках достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда

2. Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.

3. Обучение основам предпринимательства.

4. Расширение микрокредитования на селе и в городе.

5. Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых.

6. Повышение мобильности трудовых ресурсов.

7. Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.

По данным Минтруда и соцзащиты населения, к настоящему моменту участниками Программы стали 340,7 тысячи человек, в том числе прошедшие профобучение - 44,5 тысячи, получивших микрокредит - 4,6 тысячи.