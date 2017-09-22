Токаев призвал поднять зарплату учителям

Правительству, исходя из экономических реалий, следует подумать, как поднять доходы учителей, считает спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сдерживающим фактором в развитии школьного образования остается низкий статус профессии учителя. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких - 66% от среднереспубликанского уровня. Правительству, исходя из экономических реалий, следует подумать, как поднять доходы учителей. Это тем более важно, поскольку успех школьной реформы, главным образом, лежит в стенах педагогических вузов», - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».

По его мнению, высокопрофессиональный и мотивированный учитель - это гарантия успеха системы среднего образования.

«Нам следует более активно и широко мотивировать учителей госнаградами, премиями, пропагандировать их труд в СМИ. Без материальной и моральной мотивации мы не сможем поднять престиж учительской профессии. Пока же абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу - «куда легче поступить»., так как проходной балл на педагогические специальности намного ниже, чем на многие другие специальности. Это может привести к тому, что в будущем основу преподавательского корпуса будут составлять самые слабые выпускники школ, а должно быть наоборот», - считает руководитель палаты.

В качестве примера он привел слова выдающегося педагога Ыбырая Алтынсарина.

«Алтынсарин говорил: «Если дети недопонимают что-то, то преподаватель не должен винить их, он должны винить себя, что не может им разъяснить». И поэтому необходимо уделять особое внимание квалификации, уровня знаний учителей», - заключил К.-Ж. Токаев.

Ксения Давыдова