Токаев: Мы должны присмотреться к оттоку выпускников казахстанских школ за рубеж

По мнению спикера Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, не может не настораживать нарастающий процесс экспорта казахстанских абитуриентов в зарубежные вузы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Среднее образование в нашей стране главным образом ориентировано на продолжение обучения в вузах. В Казахстане охват молодежи типичного возраста программами ТиПО составляет порядка 11%. Так как остается низкая привлекательность системы профессионально-технического образования среди молодежи. По опросам, почти 90% школьников хотели бы продолжить учебы в вузах», - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».

По его словам, также в настоящее время только около трети студентов получают высшее образование на основе государственного образовательного заказа.

«Остальные обучаются на платной основе, количество, которых превышает государственных заказников более, чем в два раза. Более внимательно мы должны присмотреться к оттоку выпускников школ за рубеж. Нас не может не настораживать нарастающий процесс экспорта наших абитуриентов в зарубежные вузы», - подчеркнул руководитель палаты.

Как он подчеркнул, сфера среднего образования в стране остается в числе наиболее подверженных реформам.

«В последние годы наши школы работают в режиме постоянного реформирования. Однако коренной модернизации сферы не произошло. Наоборот, это отрицательно сказывается на качестве образования, мы еще не получили конечных результатов от проводимых преобразований. Заявленные новшества школьного образования зачастую вызывают серьезный общественный резонанс», - заключил К.-Ж. Токаев.

Ксения Давыдова