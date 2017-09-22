Кайрат Мами награжден медалью КазНУ им. аль-Фараби

Председатель Верховного суда, доктор юридических наук, профессор, выпускник юридического факультета КазГУ 1981 года Кайрат Мами награжден медалью Казахского национального университета имени аль-Фараби «АСА КӨРНЕКТІ ТҮЛЕК» № 002, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

Награда вручена ректором вуза Галымом Мутановым в ходе прошедшего «круглого стола» «Эффективность уголовного судопроизводства - приоритетное направление развития современной правоохранительной системы». В своем выступлении Г.Мутанов отметил особый вклад председателя высшего судебного органа республики в развитие университета и его большую работу в качестве Президента Ассоциации выпускников КазНУ.

К.Мами стал вторым, кто был признан выдающимся выпускником университета. Медалью «АСА КӨРНЕКТІ ТҮЛЕК» под № 001 в 2016 году награжден поэт, видный общественно-политический деятель, выпускник КазГУ Олжас Сулейменов.