Токаев об учебниках: Это вызывает справедливые возмущения у родителей и общественности

По словам спикера Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, казахстанская система образования должна полностью соответствовать вызовам времени, передает корреспондент Zakon.kz.

«В развитии системы среднего образования мы должны учитывать стремительное развитие технологий, внедрение инноваций, тотальную цифровизацию, переход к новому технологическому укладу. Казахстанская система образования должна полностью соответствовать вызовам времени, чтобы готовить специалистов, способных выполнить все задачи модернизации страны», - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».

По его мнению, уже сейчас вовсе не наличие у страны минеральных ресурсов, а конкурентоспособность ее граждан является фактором успеха нации.

«Поэтому казахстанцам, особенно это касается молодого поколения, необходимо обладать всем набором качеств, востребованных в 21 веке. Развитию отечественного образования уделяется большое внимание. В основном сформирована законодательная база, позволяющая успешно развиваться с учетом общемировых образовательных тенденций. В сферу образования ежегодно направляются значительные бюджетные средства», - пояснил руководитель палаты.

При этом К.-Ж. Токаев отметил, что также улучшается инфраструктура школьного образования.

«В рамках программы Нурлы Жол в текущем году планируется ввод в эксплуатацию более 70 школ. Существенно снижено число аварийных школ. Разрабатываются и вводятся новые государственные общеобразовательные стандарты и учебные программы. Хорошо проявляют себя интеллектуальные школы», - указал он.

«Нам предстоит выполнить задачу стратегической важности - перейти на латинскую графику. Как отметил Глава государства, перевод казахского языка на латиницу - это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечение нашего духовного единства. Эту работу нам надо проводить вдумчиво, постепенно, без больших скачков. Но и затягивать ее нет смысла. Главное, у нас нет права на ошибку», - добавил он.

По его словам, в системе образования остается много нерешенных вопросов, требующих обсуждения и поиска наиболее оптимальных путей их решения. В первую очередь, это касается качества среднего образования.

Как уточнил спикер Сената, обучение в школах по-прежнему ориентировано на получение формальных результатов.

«Реальные знания отходят на второй план. Не секрет, что в школах основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах. Процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг. Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей показали необходимость срочных изменений субстантивного характера», - сказал К.-Ж. Токаев.

Кроме того, он напомнил, что притчей во языцах стало низкое качество учебников.

«Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются в виду допущенных ранее ошибок. И это указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. Это вызывает справедливые возмущения у родителей и общественности. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. Конечно, свое слово должна сказать экспертиза, мы не являемся специалистами в этой области. Но хотел бы отметить, что при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости», - отметил он.

Руководитель палаты указал, что похожая ситуация складывается и по другим учебным материалам.

«Профильному министерству предстоит в срочном порядке ликвидировать эти системные недостатки, наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования. Надо понимать, что все упущения в сфере образования, будь то неправильные, несправедливо распределенные гранты или низко качественные учебники становятся серьезным фактором внутренней политики, оказывают отрицательное влияние на стабильность в нашей стране», - заключил он

Ксения Давыдова