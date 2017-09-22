Сегодня в Шымкенте прошел Первый Международный форум кредитных товариществ под названием «Кредитная кооперация. Узнай различия!». Организаторами форума выступили Министерство сельского хозяйства РК, АО «Аграрная кредитная корпорация» и ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ АПК». Открывая работу форума, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев отметил важность сегодняшнего мероприятия.









«В своем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость создать более разветвленную финансовую сеть по предоставлению кредитных и финансовых услуг в виде различных институтов микрокредитования и взаимного кредитования. Также, Президент дал важные установки, напраленные на переход Казахстана к стандартам стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поскольку доступ сельхозтоваропроизводителей к финансированию является одним из главных критериев оценки ОЭСР конкурентности аграрного сектора. Поэтому я хотел бы выразить благодарность участникам сегодняшнего мероприятия и призвать вас к тесному сотрудничеству», - сказал Ж.Туймебаев.





Отметим, что форум собрал около 200 участников – это представители кредитных товариществ, НПП «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана. Кроме того, в работе форума приняли участие лидеры кредитной кооперации России и Литвы . История развития кредитной кооперации в Казахстане насчитывает 16 лет. С 2001 года количество кредитных товариществ увеличилось до 187. Общее число участников насчитывает более 15 тысяч сельхозпроизводителей, и эта цифра растёт с каждым годом. До сегодняшнего дня, через кредитные товарищества фермерам было предоставлено более 40 тыс. кредитов на сумму 241 млрд. тенге.









В ходе форума участники обсудили вопросы стратегии развития кредитных товариществ, перспективы кредитной кооперации как финансового института, а также сервисы и услуги для кредитных товариществ. Для представителей кредитных товариществ особенно был интересен опыт развития институтов кредитной кооперации в России и Литве, с которым поделились лидеры объединений вышеупомянутых стран.





В рамках форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве между ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса» и Литовской Ассоциацией кредитных союзов. Кооперативное братство соседних стран проявилось не на словах, а на деле. В завершении, представители лучших кредитных товариществ были награждены дипломами.



