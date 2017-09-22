В Алматы более 70% ВИЧ-инфицированных принимают антиретровирусную терапию

Проведенные исследования четко продемонстрировали, что более раннее начало АРТ у людей, живущих с ВИЧ, снижает показатели смертности и заболеваемости оппортунистическими инфекциями.

Алматинским медики увеличили охват антиретровирусной терапией (АРТ) людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) , до 74%, сообщает Zakon.kz





Сегодня единственным средством профилактики СПИД и путем сохранения здоровья для ВИЧ-позитивных людей врачи считают АРТ. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала, что за тридцать лет ВИЧ превратился из смертельно опасной болезни в хроническую, развитием которой можно управлять благодаря антиретровирусной терапии.





Проведенные исследования четко продемонстрировали, что более раннее начало АРТ у людей, живущих с ВИЧ, снижает показатели смертности и заболеваемости оппортунистическими инфекциями. В настоящее время эксперты ВОЗ рекомендуют начинать АРТ независимо от клинической стадии заболевания, при любом количестве клеток СД4, в том числе всем ВИЧ-инфицированным беременным женщинам.





ВИЧ-позитивным людям не нужно покупать препараты, они получают их бесплатно в Центре СПИД. Причем, если несколько лет назад приходилось пить по 4-6 таблеток в день, что создавало определенные неудобства, то сейчас можно ограничиться одной или двумя. Сегодня более половины пациентов Центра получают новые схемы лечения. Происходит постепенное замещение препаратов на более современные. Так, если до 2013 года большинство больных употребляли препарат зидовудин, то в последнее время им назначаются более эффективные - абакавир и тенофовир.





"Некоторые больные опасаются употреблять АРТ-препараты, считают, они обладают нежелательными побочными эффектами, хотя лекарства последнего поколения опровергают это мнение. Благодаря спасительной терапии у наших пациентов снижается вирусная нагрузка, болезнь перестает прогрессировать", - говорит главный врач Центра СПИД г.Алматы Талгат Бапиев.





Сегодня, убеждены медики, нужна популяризация АРТ среди людей, живущих с ВИЧ, как главного лекарства для улучшения здоровья и качества жизни. Это способствует также снижению вероятности передачи вируса другим людям.



