Врачи рассказали о состоянии бросившегося под трамвай мальчика
22 сентября 2017, 14:28
В управлении здравоохранения рассказали, какие травмы получил бросившийся под трамвай 12-летний мальчик
Состояние мальчика, бросившегося под трамвай в Павлодаре, стабильное, сообщили Sputnik Казахстан в управлении здравоохранения Павлодарской области.
Как сообщалось ранее, ребенок умышленно бросился под трамвай в Павлодаре. Инцидент произошел в четверг, 21 сентября, в 19.41 на улице 1 мая недалеко от пересечения с улицей Лермонтова.
"Мальчик, 2005 года рождения, госпитализирован вчера вечером в травматологическое отделение Павлодарской областной больницы с диагнозом "ушибленные раны, закрытая черепно-мозговая травма, ссадины заушной области и коленного сустава. Состояние его на сегодняшнее утро – стабильное. Обследование и лечение мальчик получает в полном объеме", — сказала пресс-секретарь управления Махаббат Мухамадиева.
Как сообщили в департаменте внутренних дел Павлодарской области, по факту дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Причины такого поступка школьника пока неизвестны.
Данное происшествие с участием трамвая в Павлодаре − второе. На прошлой неделе под колеса этого общественного транспорта попали две девочки-школьницы. Одна из них погибла, другая была госпитализирована. Тридцатилетняя женщина-водитель трамвая Наталья Пекнич находится под арестом.
Фото © Sputnik / Евгений Биятов
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