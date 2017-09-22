Аноним перечислил 7000 долларов на транспортировку тела погибшего в Канаде казахстанца
22 сентября 2017, 14:39
День назад аноним отправил 7000 долларов на данный фонд, что полностью покрыло все расходы по транспортировке тела погибшего парня из Казахстана.
На специально созданной странице по сбору средств Gofundme появилась информация, о том, что неизвестный аноним перечислил 7 тыс долларов на транспортировку тела погибшего в Ванкувере казахстанца Метхата Абенова, пишет bnews.kz.
К сожалению, страховка погибшего парня не покрыла все расходы, связанные с транспортировкой тела на Родину. Поэтому близкие и друзья Метхата Абенова обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой собрать средства.
День назад аноним отправил 7000 долларов на данный фонд, что полностью покрыло все расходы по транспортировке тела погибшего парня из Казахстана.
«Дорогие друзья! От имени казахстанского сообщества в Британской Колумбии, друзей и коллег Метхата, мы хотели бы поблагодарить вас всех за поддержку, выделенное время и щедрые пожертвования. За 24 часа мы превзошли нашу цель по сбору средств. Все средства будут переданы семье Метхата для организации его похорон в Казахстане. Благодарим за теплые слова, щедрость и доброту», - опубликовано на сайте.
Шокирующая новость о том, что 27 летний казахстанец Метхат Абенов скончался в результате несчастного случая во время походов в канадских горах появилась в Сети 20 сентября.
Парень отправился в поход вблизи озера Iceberg, расположенной в горах Rainbow, отстал от своего напарника и не вернулся. Позже его тело было найдено недалеко от курортного города Уистлер
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879401-6df1f7b5c2245ac5a98213d9ecd0fb63
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...