Главу министерства образования попросили рассказать о приобщении школьников к труду

На парламентских слушаниях в сенате депутат Нурлан Кылышбаев обратился к министру образования и науки РК Ерлану Сагадиеву с вопросом, какие меры предпринимает ведомство в части приобщения казахстанских школьников к трудовому воспитанию, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«У нас есть уроки труда, на которых мы приобщаем детей к труду, к различного вида искусствам. В этом вопросе мы очень сильно надеемся на создаваемые попечительские советы, которые будут все больше и больше участвовать в жизни школы. Не только с точки зрения организации внутренних процессов, но и организации процессов воспитания: походов, музеи, субботний день. Как это принято во многих странах, именно попечительский совет школы должен заниматься этого рода вопросами», - сказал глава ведомства.





Сенатор указал, что в то время, когда он окончил школу, наравне с учебной программой широко было распространено трудовое воспитание, в частности, участие учеников в субботниках, сборе макулатуре, весенних и осенних полевых работах и так далее.





«Большинство здесь сидящих окончили советскую общеобразовательную школу, где наравне со школьной программой проводилось трудовое воспитание детей, которое выражалось в участии в субботниках, сборе металлолома, макулатуры, уборке собственных учебных классов. Я не говорю уже об участии в осенне-весенних сельскохозяйственных работах. Но в летнее время ученики выезжали в летние лагеря труда и отдыха», - вспомнил депутат.





По словам Н. Кылышбаева, ребенок с малых лет принимал активное участие в санитарной очистке, благоустройстве своего города или села, приучался к бережному отношению к имуществу, уважал труд как своего сверстника, так и старшего поколения.





Ксения Давыдова, Астана.



