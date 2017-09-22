Студент с ножом ворвался в колледж в Хромтау

В полдень 6 сентября первокурсник Бактыбай Маруанов вошел в здание Хромтауского горно-технического колледжа. В одежде он прятал кухонный нож. Забежал в кабинет директора, выхватил из-за пазухи оружие и потребовал вернуть учебные документы. На помощь директрисе вызвали дежурившего в колледже полицейского. Его появление лишь разъярило юношу. Он бросился на директора и сотрудника правопорядка. Ранений удалось избежать чудом, пишет aktobetimes.kz .





Что толкнуло Бактыбая на нападение? В поисках ответа репортеры «АТ» выехали в Хромтау.





Сдался





- Я даже не успела испугаться, - вспоминает директор колледжа Багдашжан Мулдашева. – 14 лет работаю здесь, первый раз такое. Хорошо, инспектор полиции постоянно дежурит у нас, прибежал в кабинет. Юноша с ножом сделал два выпада в его сторону. Пришлось вызвать наряд. При виде большого числа правоохранителей Бактыбай сдался.

Примерно за час до происшествия первокурсник находился на занятиях. Но требования педагога не исполнял. Уставился в смартфон, отключился от мира наушниками. Хотя проносить сотовые в колледж категорически запрещено. Педагог сделала замечание, на что Бактыбай отреагировал: «Я не буду учиться!», Тогда его повели к директору. Парень потребовал документы.





- Я не могу ему отдать их просто так. «Если не отдадите, готовьтесь - я вам покажу», - ответил и ушел. Мы вызвали маму. А он, видимо, забежал домой, забрал кухонный нож и вернулся. Мы, конечно, такого не ожидали. Он еще и учиться-то не начал. Второго сентября прошла линейка, на кураторском часе с ним, как и со всеми первокурсниками, провели инструктаж. Четвертого были первые занятия. Пятого сентября он не явился. А шестого это случилось, - объясняет директор колледжа.





После нападения не видела сына





Сейчас Бактыбай Маруанов находится в актюбинском сизо. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - 115 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и 380

«Применения насилия в отношении представителя власти». Парню грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.





Мама первокурсника, как рассказывает директор колледжа, все-таки пришла в тот день, но уже после инцидента. Просила прощения за сына.





С матерью Бактыбая удалось встретиться и корреспондентам.





- После этого нападения я его так и не видела, - вытирает слезы Куляш Нурибаева. – Адвоката мы не наняли, потому что денег нет.

Женщина воспитывает сына одна. Супруг умер. Старшая дочь живет в Актобе. Куляш работает техничкой в одном из госучреждений. На вопрос, задерживали ли Бактыбая полицейские ранее, Нурибаева отвечает:





- Как-то было такое. Один раз он семечки грыз, а во второй раз в позднее время находился на улице. Сын тогда еще в школе учился.

Завуч, классный руководитель и школьный психолог характеризуют Бактыбая лишь с положительной стороны. Агрессии в поведении не замечали. Большого усердия к учебе школьник не проявлял. Но любил футбол. Окончил 11 классов, но в вуз поступать не стал. На оплату обучения у семьи нет средств. А на получение гранта рассчитывать не приходилось.





Грозился выпрыгнуть с балкона





Ясность внесли соседи. Бактыбай с мамой проживает в бывшей общаге на проспекте Абая в Хромтау.





- Такое впечатление, что он дома редко бывает. Видимо, потому что мало общается со сверстниками во дворе. Он вообще тихушник. Но… в позапрошлом году он учудил – закрылся на балконе и грозился, что выпрыгнет. Они живут на третьем этаже. Но как-то обошлось, - вспоминает одна из жительниц дома.

Об этом инциденте рассказали трое соседей, а позже подтвердила и мама Бактыбая, с которой вновь встретились репортеры.





Инцидент с балконом имел место в 2015 году. Бактыбай требовал от матери купить ему новую одежду. Она отказала. Тогда Бактыбай и закрылся на балконе. Пришлось вызывать полицию.

25 сентября 2016 года зафиксирован еще один инцидент. Юноша находился у дома по улице Газизы Жубановой в Хромтау. Щелкал семечки у подъезда, а шелуху разбрасывал. Это заметили сотрудники полиции, сделали замечание. Бактыбай отреагировал не вполне адекватно. Пригласили пройти в отделение. Парень отказался, толкал полицейских, а затем сорвался в нецензурную лексику. Схожим образом он вел себя в отделении. Составлен протокол о неповиновении полицейским. Некоторое время Бактыбай состоял на учете. Но потом был снят с него ввиду последовавшей амнистии.





Всех без разбора





Директор колледжа сообщает, что устраивала Бактыбая в Горнотехнический колледж классный руководитель. В произошедшем 6 сентября инциденте директор винит несовершенство новой программы бесплатного технического и профессионального образования (ТиПО)





- Раньше мы принимали абитуриентов на конкурсной основе. Наши выпускники ведь трудоустраиваются в Донской ГОК. Поэтому обязательно обследовали здоровье ребенка – он же завтра в шахте будет работать! – объясняет Багдашжан Мулдашева. - Вначале абитуриенты проходили медосмотр в районной больнице, а потом в клинике «Евразия», которая обслуживает Донской ГОК. Врачи нам указывали, исходя из состояния здоровья ребенка: этот может электриком стать, к примеру, а тот абитуриент не может стать подземщиком, ему лучше учиться на токаря.

Теперь же, после ввода программы ТиПО, от нас требуют брать всех, вот и приходится принимать без разбора. Бактыбая записали на строительство подземных сооружений. Подземных! А как он там будет работать, учитывая поведение? Вот такая проблема теперь у колледжей!

Надеемся, правоохранители разберутся в ситуации, в которой оказался Бактыбай Маруанов. Вероятно, парня спасет и исправит не наказание, а квалифицированная помощь.





(По этическим соображениям имена первокурсника и его матери изменены).



