Отменен погранконтроль транзитных поездов между Казахстаном и Россией
22 сентября 2017, 15:04
Нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.
Сегодня, 22 сентября, в МИД РФ чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации Протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.
Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.
Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар-Тальго» по маршруту Астана – Уральск и Алматы – Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Периодичность курсирования будет составлять через день.
Как подчеркнул Посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.
Фото: пресс-служба посольства РК в РФ.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879409-0e532426ef3a059c21ba48e35c8d2432
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...