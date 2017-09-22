Отменен погранконтроль транзитных поездов между Казахстаном и Россией

Нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.

Сегодня, 22 сентября, в МИД РФ чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подписали документ об обмене грамотами о ратификации Протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.





Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.





Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар-Тальго» по маршруту Астана – Уральск и Алматы – Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Периодичность курсирования будет составлять через день.





Как подчеркнул Посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.



