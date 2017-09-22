Казахстанцев ждут холодные выходные
22 сентября 2017, 15:09
В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.
Синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали холодные выходные на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому в выходные дни на большей территории республики, ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.
В воскресенье и понедельник, на юге и юго-востоке Казахстана, местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков.
В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдёт дождь и понизится температура воздуха. Если накануне максимальная температура здесь была +30 - +36, то уже в субботу температура не поднимется выше +15 - +20, на юго-западе +23 - +28, что близко к средним многолетним значениям. На остальной же территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2 - 6 градусов.
Фото: today.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879411-f6e36e35b4940413fc9b62344a01e181
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...