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Казахстанцев ждут холодные выходные

22 сентября 2017, 15:09

В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

Синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали холодные выходные на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому в выходные дни на большей территории республики, ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

В воскресенье и понедельник, на юге и юго-востоке Казахстана, местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков.

В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдёт дождь и понизится температура воздуха. Если накануне максимальная температура здесь была +30 - +36, то уже в субботу температура не поднимется выше +15 - +20, на юго-западе +23 - +28, что близко к средним многолетним значениям. На остальной же территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2 - 6 градусов.

Фото: today.kz.

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