Сборная РК по муайтай завоевала семь медалей на Азиатских Играх в Ашхабаде
22 сентября 2017, 15:37
С 17 по 22 августа 2017 года национальная сборная по мауйтай приняла участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях.
По итогам Азиатских игр сборной было завоевано 4 серебренные и 3 бронзовые медали. Серебренными призерами первенства стали: Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лопарев и Эмиль Умаев. Бронзу завоевали: Алмас Сарсембеков, Оспан Ерканат, Намик Нефталиев.
Казахстанец Вадим Лопарев на турнире уступил только единожды. В финале наш спортсмен в упорном бою, раздельным решением судей, потерпел поражение от иранского атлета.
«Мне достался достаточно сильный соперник из Исламской Республики Иран. Он профи боец, который без особого труда прошел тайского оппонента. Соответственно в финале я встретился с ним. Во время поединка все 3 раунда я доминировал, но по итогам встречи судьи, отдали победу иранцу. Надеюсь, что мне еще предстоит встреча с данным спортсменом, надеюсь на реванш», - отметил Вадим.
Как отметили спортсмены, хорошим результатам способствовали полноценная подготовка и правильный психологический настрой.
«Благодаря поддержке Федерации муайтай Республики Казахстан и Дирекции штатных национальных команд Министерства культуры и спорта сборная команда прошла полноценную подготовку к Азиатским играм в 2 этапа, 1-й этап прошел на базе Всемирной академии бокса AIBA, второй на базе СОК Акбулак», -сказал государственный тренер по муайтай Телеубаев Кайрат.
По итогам соревнований все призеры получили денежные премии от Федерации муайтай Республики Казахстан.
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