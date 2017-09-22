Сборная РК по муайтай завоевала семь медалей на Азиатских Играх в Ашхабаде

С 17 по 22 августа 2017 года национальная сборная по мауйтай приняла участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях.

По итогам Азиатских игр сборной было завоевано 4 серебренные и 3 бронзовые медали. Серебренными призерами первенства стали: Еламан Саясатов, Абиль Галиев, Вадим Лопарев и Эмиль Умаев. Бронзу завоевали: Алмас Сарсембеков, Оспан Ерканат, Намик Нефталиев.





Казахстанец Вадим Лопарев на турнире уступил только единожды. В финале наш спортсмен в упорном бою, раздельным решением судей, потерпел поражение от иранского атлета.





«Мне достался достаточно сильный соперник из Исламской Республики Иран. Он профи боец, который без особого труда прошел тайского оппонента. Соответственно в финале я встретился с ним. Во время поединка все 3 раунда я доминировал, но по итогам встречи судьи, отдали победу иранцу. Надеюсь, что мне еще предстоит встреча с данным спортсменом, надеюсь на реванш», - отметил Вадим.





Как отметили спортсмены, хорошим результатам способствовали полноценная подготовка и правильный психологический настрой.





«Благодаря поддержке Федерации муайтай Республики Казахстан и Дирекции штатных национальных команд Министерства культуры и спорта сборная команда прошла полноценную подготовку к Азиатским играм в 2 этапа, 1-й этап прошел на базе Всемирной академии бокса AIBA, второй на базе СОК Акбулак», -сказал государственный тренер по муайтай Телеубаев Кайрат.

По итогам соревнований все призеры получили денежные премии от Федерации муайтай Республики Казахстан.



