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В Актобе прошел республиканский конкурс «Абаевские чтения»

22 сентября 2017, 15:37

Мероприятие направлено на пропаганду литературного наследия Абая, казахской культуры, государственного языка.

В Актобе в рамках Фестиваля языков народа Казахстана прошел республиканский конкурс «Абаевские чтения», организованный Комитетом по языкам Министерства культуры и спорта РК.

Почетными гостями открытия конкурса стали представитель Комитета по языкам Гульмира Кубашева и заместитель акима Актюбинской области Ербол Нургалиев. В своих приветственных выступлениях они пожелали конкурсантам успехов и победы.



Мероприятие, которое уже стало традиционным, направлено на пропаганду литературного наследия Абая, казахской культуры, государственного языка и воспитание чувства патриотизма у молодого поколения в рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Рухани жанғыру».



Чести участвовать в республиканском этапе конкурса удостоились победители региональных соревнований - представители некоренной национальности в возрасте от 18 до 30 лет. 15 конкурсантов из всех регионов страны продемонстрировали выразительное чтение художественных произведений великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева.



Член жюри, абаевед Амангельды Айталы высоко оценил исполнительское мастерство, артистизм и сценическую культуру конкурсантов.

По итогам конкурса главный приз завоевала Гульзат Кайыргельды из Акмолинской области, 1 место за костанайцем Хайран Дильда, 2 место жюри присудило Алибеку Тагабердину из Мангистауской области, 3 место -Меиржану Алибекову из Восточно-Казахстанской области и павлодарцу Оразбеку Бахатхан.
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