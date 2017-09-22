В Актобе прошел республиканский конкурс «Абаевские чтения»

В Актобе в рамках Фестиваля языков народа Казахстана прошел республиканский конкурс «Абаевские чтения», организованный Комитетом по языкам Министерства культуры и спорта РК.

Почетными гостями открытия конкурса стали представитель Комитета по языкам Гульмира Кубашева и заместитель акима Актюбинской области Ербол Нургалиев. В своих приветственных выступлениях они пожелали конкурсантам успехов и победы.Мероприятие, которое уже стало традиционным, направлено на пропаганду литературного наследия Абая, казахской культуры, государственного языка и воспитание чувства патриотизма у молодого поколения в рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Рухани жанғыру».Чести участвовать в республиканском этапе конкурса удостоились победители региональных соревнований - представители некоренной национальности в возрасте от 18 до 30 лет. 15 конкурсантов из всех регионов страны продемонстрировали выразительное чтение художественных произведений великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева.Член жюри, абаевед Амангельды Айталы высоко оценил исполнительское мастерство, артистизм и сценическую культуру конкурсантов.По итогам конкурса главный приз завоевала Гульзат Кайыргельды из Акмолинской области, 1 место за костанайцем Хайран Дильда, 2 место жюри присудило Алибеку Тагабердину из Мангистауской области, 3 место -Меиржану Алибекову из Восточно-Казахстанской области и павлодарцу Оразбеку Бахатхан.