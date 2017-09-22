Водитель Infiniti спровоцировала ДТП, в результате которого погиб мотоциклист в Костанае

В пресс-службе ДВД Костанайской области прокомментировали смертельное ДТП , произошедшее накануне вечером в Костанае , передает Zakon.kz





По данным полиции, 21 сентября в 21.08 часов в Костанае 23-летняя водитель автомашины марки Infiniti, следуя по ул. Павлова, выехала на перекресток с ул.Абая, и допустила столкновение с автомобилем марки Peugeot, под управлением 29-летнего водителя. После столкновения Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №21 и мотоциклом марки Racer, под управлением 32-летнего мужчины.





В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водителя Infiniti и двоих пассажиров Peugeot с различными травмами доставили в больницу.





По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены судебные экспертизы.





Местная полицейская служба ДВД Костанайской области напоминает участникам дорожного движения о тяжких последствиях нарушений правил дорожного движения.





"Кроме того, на территории области с 21 по 22 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник". Только за первый день выявлено 276 нарушений ПДД, в том числе задержано: в состоянии алкогольного опьянения - 23 водителя, отказ от медосвидетельствования - 1 водитель, превышение скорости - 38, непристегнутые ремнем безопасности - 54 водителя. Выявлено 23 пешехода, нарушивших правила дорожного движения", - добавили в ДВД.