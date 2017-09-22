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Вице-министр энергетики прокомментировал дефицит бензина в регионах

22 сентября 2017, 15:44

Говорить о дефиците нельзя - Мирзагалиев.

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос дефицита бензина в некоторых регионах Казахстана, передает Казинформ.

«Действительно, в ряде регионов у нас нехватка, на некоторых АЗС. Но при этом говорить о дефиците нельзя. Просто в сети АЗС была небольшая нехватка бензина. Из России бензин завозится. Мы работу со своими коллегами из Министерства энергетики РФ проводим, поэтому мы не ожидаем проблемных вопросов, связанных с нехваткой бензина», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

Он также высказался о цене на бензин.

«Что касается по цене на бензин, то здесь прогнозировать достаточно сложно. Здесь очень много факторов, это, в первую очередь, и цена на нефть, и то, сколько будет завозиться бензина. Поэтому на этот вопрос я ответить однозначно не готов. В целом, в регионах у нас бензин есть, но мы полагаем, что до конца сентября ситуация должна выправиться», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Серик Сабеков.

Фото: kursiv.kz.

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