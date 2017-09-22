Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 340,47, USDKZT_TOM = 340,45 EURKZT_TOD = 406,50, RUBKZT_TOD = 5,9144, RUBKZT_TOM = 5,9150, CNYKZT_TOM = 51,6800, USDKZT_0_001 = +9,0493 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,1594 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 340,47 тенге за доллар США при объеме торгов 84 500 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 340,45 тенге за доллар США при объеме торгов 4 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 406,50 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9144 тенге за рубль при объеме торгов 674 100 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,9150 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,6800 тенге за юань при объеме торгов 200 тыс. юаней.

- по китайскому юаню с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 340,11 тенге за доллар (-0,24 тенге), суммарный объем торгов - 118 350 тыс. USD (-15 000 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,0493 % годовых при объеме торгов 52 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,1594% годовых при объеме торгов 310 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.