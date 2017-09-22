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Тенге ослабел к концу недели

22 сентября 2017, 15:56

В обменниках цена доллара колеблется в районе 341,2 - 341,5 тенге.

Завершилась дневная сессия KASE. По ее итогам курс тенге к доллару составил 340,47 тенге, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена дневной сессии составила 339,21 тенге, максимальная 341,2. На этой отметке завершилась последняя сделка. Средневзвешенный курс по дневным торгам составил 340,47 тенге.

По итогам утренней и дневной сессии цена за доллар составила 340,11 тенге. Минимальная цена составила 338,9, максимальная - 341,2 тенге. Суммарный объем торгов составил 118,35 миллионов долларов.

По данным Kurs.kz, цена доллара колеблется в районе 341,2 - 342 тенге.

Фото: Alau.kz.

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