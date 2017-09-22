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В Алматинской области за изнасилование осудили сторонника деструктивного религиозного течения

22 сентября 2017, 16:04

Его приговорили к 2,5 годам.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано в Панфиловском районе. По подозрению в изнасиловании местной жительницы полицейские задержали 27-летнего мужчину, передает Zakon.kz.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что задержанный насильник является приверженцем одного из деструктивных религиозных течений, который, несмотря на какие-либо религиозные каноны и принципы, уже неоднократно привлекался к ответственности за банальную уголовщину, в том числе выступал в качестве подозреваемого в изнасиловании.

«В 2010 году он уже подозревался в совершении изнасилования, разбоя и грабежа. Но в итоге удалось доказать лишь его причастность к грабежу, за который районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. После освобождения его вновь, уже в текущем году, задержали по подозрению в надругательстве над 32-летней сельчанкой. Факт доказан и подозреваемый осужден сейчас к 2,6 годам лишения свободы», - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции также сообщили, что в текущем году за различные преступления и правонарушения в регионе задержано 27 сторонников нетрадиционных религиозных течений, большинство из которых привлечены к ответственности по фактам преступлений общеуголовной направленности, то есть за хулиганства, грабежи, изнасилования и т.д.

«Демонстративно ярую набожность отдельных лиц, задержанных за общеуголовные преступления, можно воспринимать как ширму, за которой пытаются скрыть банальную уголовщину. И в таких случаях превыше всего принципиальность: «совершил преступление – ответь за него», - дополнили в областной полиции.

фото: Sputnik Казахстан

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