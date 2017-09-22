В Алматинской области за изнасилование осудили сторонника деструктивного религиозного течения

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано в Панфиловском районе. По подозрению в изнасиловании местной жительницы полицейские задержали 27-летнего мужчину , передает , передает Zakon.kz





При расследовании уголовного дела выяснилось, что задержанный насильник является приверженцем одного из деструктивных религиозных течений, который, несмотря на какие-либо религиозные каноны и принципы, уже неоднократно привлекался к ответственности за банальную уголовщину, в том числе выступал в качестве подозреваемого в изнасиловании.





«В 2010 году он уже подозревался в совершении изнасилования, разбоя и грабежа. Но в итоге удалось доказать лишь его причастность к грабежу, за который районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. После освобождения его вновь, уже в текущем году, задержали по подозрению в надругательстве над 32-летней сельчанкой. Факт доказан и подозреваемый осужден сейчас к 2,6 годам лишения свободы», - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





В полиции также сообщили, что в текущем году за различные преступления и правонарушения в регионе задержано 27 сторонников нетрадиционных религиозных течений, большинство из которых привлечены к ответственности по фактам преступлений общеуголовной направленности, то есть за хулиганства, грабежи, изнасилования и т.д.





«Демонстративно ярую набожность отдельных лиц, задержанных за общеуголовные преступления, можно воспринимать как ширму, за которой пытаются скрыть банальную уголовщину. И в таких случаях превыше всего принципиальность: «совершил преступление – ответь за него», - дополнили в областной полиции.



