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Праправнучку Матильды Кшесинской приняли в балетную труппу Большого театра

22 сентября 2017, 16:05

26 октября в широкий прокат выходит фильм Алексея Учителя «Матильда».

Элеонора Севенард, праправнучка возлюбленной цесаревича Николая (будущего императора Николая II) балерины Матильды Кшесинской, принята в балетную труппу Большого театра. Об этом РИА Новости в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Отмечается, что Севенард окончила петербургскую Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. Она выступала в спектаклях Мариинского театра, участвовала в гастролях учреждения в Литве и Японии, а в 2017-м танцевала на гала-концертах в Лондоне и Париже.

19-летняя Севенард — лауреат конкурса Министерства культуры России «Молодые дарования», международного балетного конкурса Vaganova – PRIX, а также конкурса молодых исполнителей «Русский балет».

26 октября в широкий прокат выходит фильм Алексея Учителя «Матильда». Он посвящен отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Фото: страница Элеоноры Севенард во «ВКонтакте»


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