Праправнучку Матильды Кшесинской приняли в балетную труппу Большого театра
22 сентября 2017, 16:05
26 октября в широкий прокат выходит фильм Алексея Учителя «Матильда».
Элеонора Севенард, праправнучка возлюбленной цесаревича Николая (будущего императора Николая II) балерины Матильды Кшесинской, принята в балетную труппу Большого театра. Об этом РИА Новости в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГАБТ.
Отмечается, что Севенард окончила петербургскую Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. Она выступала в спектаклях Мариинского театра, участвовала в гастролях учреждения в Литве и Японии, а в 2017-м танцевала на гала-концертах в Лондоне и Париже.
19-летняя Севенард — лауреат конкурса Министерства культуры России «Молодые дарования», международного балетного конкурса Vaganova – PRIX, а также конкурса молодых исполнителей «Русский балет».
26 октября в широкий прокат выходит фильм Алексея Учителя «Матильда». Он посвящен отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Фото: страница Элеоноры Севенард во «ВКонтакте»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879423-799866a29189aac38f7b9845de0d9058
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...