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Озвучена официальная версия, почему мальчик кинулся под трамвай в Павлодаре

22 сентября 2017, 16:13

Мальчик кинулся за ключами, которые упали на пути.

Отдел образования Павлодара озвучил официальную версию произошедшего 21 сентября происшествия на улице 1 мая. По официальному сообщению, потерпевший шестиклассник при пересечении трамвайных путей выронил ключи, передает pavon.kz.

"Вечером 21 сентября Данияр шел к родственникам по адресу 1 Мая, 25 около 19.00 часов. Торопился, хотел быстро перебежать трамвайные пути. Было темно, во время движения он уронил ключи от квартиры. Когда нагнулся, чтобы поднять ключи, не заметил движущийся трамвай и попал в ДТП. Рядом с ребенком были обнаружены искореженные ключи от квартиры", - прокомментировали в отделе образования.

По сообщению Трамвайного Управления, водитель трамвая 5-го маршрута, не доезжая 50 метров до остановки Лермонтова, заметила мальчика, который находился рядом. Женщина притормозила вагон, ребенок отошел с путей. Однако, по словам водителя, когда движение возобновилось, мальчик прыгнул и лег под трамвай.

По справке отдела образования ребенок в школе характеризуется положительно, учится на «4» и «5», занимается спортом (стрельба из лука), в кружке судомоделирования, в выходные дни посещает бассейн. Воспитывается в благополучной семье.

По информации пресс-центра управления здравоохранения, ребенка доставили с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. На теле была ссадина заушной области и на коленке. Пострадавшего после осмотра перевели в травматологического отделение. Его состояние стабильное.

Фото rasfokus.ru

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